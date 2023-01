Insegue un’auto e investe anziana

Sono in corso gli accertamenti della Polizia Locale per ricostruire con esattezza il grave incidente avvenuto ieri mattina intorno alle 10.15 in via Crespellani, zona musicisti. La donna ferita, ricoverata nel reparto di terapia intensiva in gravi condizioni, è una donna di 81 anni che abita nella casa davanti al punto dell’incidente. Dai primi rilievi pare che l’anziana stesse gettando l’immondizia nei cassonetti sul ciglio della strada quando è stata travolta da una Smart guidata da una trentenne di origini colombiane che proveniva da via Pelusia verso via Puccini.

La minicar ha sbandato violentemente finendo contro i cassonetti proprio nel momento in cui c’era la donna sulla strada. Una carambola che però dai primi accertamenti pare abbia avuto origine pochi secondi prima quando la Smart è stata coinvolta in un tamponamento con un’altra auto, una Ford Puma guidata da un uomo di 50 anni avvenuto all’altezza dell’incrocio tra via Mascagni e via Pelusia, quindi a poche centinaia di metri da via Crespellani. Sul posto sono intervenute le pattuglie dell’infortunistica del Comando di via Galilei oltre ad un’ambulanza del 118 che ha accompagnato l’anziana all’ospedale. Nell’impatto la donna ha riportato diverse ferite tra cui un trauma cranico e la sua prognosi è riservata. Sconvolti i famigliari che sono usciti subito da casa allarmati dai rumori. A raccontare quanto accaduto è il nipote della donna: "Mia zia stava gettando il pattume – ha spiegato - quando, da quanto ho capito, la Smart è stata leggermente tamponata da un’altra auto che poi se n’è andata. La Smart a qual punto l’ha inseguita svoltando da va Pelusia su via Crespellani, ma a causa della velocità ha sbandato centrando il bidone giallo che era dall’altra parte facendogli fare un giro di 360 gradi intorno all’albero e dopo avere colpito il bidone ha colpito anche mia zia per poi fermarsi sull’altro lato della strada". Tutti dettagli questi che, come detto, devono essere vagliati con cura dalla polizia locale incaricata dei rilievi dell’incidente.

Emanuela Zanasi