Inseguita dal truffatore. Minuti di terrore in auto: "Mi ha quasi speronata"

Paura per una donna di 49 anni inseguita per diversi chilometri a bordo della sua auto. Era un impostore che voleva raggirarla con la classica truffa della specchietto. "Soprattutto ho temuto che potesse farmi del male". A raccontare come è andata ieri mattina intorno alle 13 è la stessa Carla (è un nome di fantasia). "Ero diretta da via Rossini in direzione Pronto soccorso, passando per via Pelusia. A un certo punto ho notato che una macchina ha cominciato a lampeggiare. Credevo fosse per la mia andatura, perché andavo troppo piano e lui cercava di farsi largo. Ho rallentato per farlo passare, ma è rimasto dietro".

Dopo qualche minuto Carla si rende conto che in realtà la vettura alle sue spalle, con un uomo a bordo, la segue. "Continua a lampeggiarmi e a suonare, dallo specchietto retrovisore vedevo che faceva ampi gesti con le braccia per dirmi di fermarmi, praticamente mi tallonava: la situazione era molto pericoloso perché non era a distanza di sicurezza".

La donna pensa allora che si tratti di qualcuno che le vuole segnalare un’anomalia, magari una perdita di fumo, una gomma forata. "Mi sono fermata e lui mi si è accostato, eravamo in via Campi. Era un uomo di mezza età tra i 40 e i 50 anni. Abbassando il finestrino mi dice con aria minacciosa: ‘Non si è accorta che mi ha danneggiato lo specchietto?’. Guardo istintivamente i due specchietti e vedo che sono sani". Rispondo a tono che io non ho urtato proprio nulla. Lui insiste e si fa sempre più aggressivo: ’Accosti che adesso dobbiamo valutare i danni’, mi intima. Voleva che andassimo in una stradina, un luogo poco visibile. Mi ha preceduto ’ordinandomi’ di seguirlo. Io però all’improvviso ho svoltato e sono andata via".

Carla realizza quanto accaduto: "Mi sono ricordata che avevo letto che in questi casi è opportuno fare un video alla mia macchina mettendo in evidenza la data, dove è evidente che non ci sono graffi: questo per evitare che magari un domani mi potesse accusare tramite assicurazione di avergli procurato un danno".

Non è stato solo e tanto il tentativo di truffa ad averla spaventata. "Ho temuto per la mia incolumità, il modo spregiudicato con cui mi seguiva in macchina per tutto quel tratto di strada, in una zona comunque trafficata: avremmo potuto rischiare un incidente se non avessi mantenuto la calma. E poi ho avuto la prontezza di non scendere mai dall’auto perché non ho capito se fosse in sé, poteva anche farmi del male. Sto valutando se fare denuncia".