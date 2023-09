Inseguiti e fermati due pusher

Per contrastare la criminalità continuano i servizi ad ‘alto impatto’ di controllo straordinario del territori disposto dalla Questura. Mercoledì sera le volanti, con il personale del Reparto Prevenzione Crimine, della Polizia Locale e della Guardia di Finanza, insieme alle unità cinofile hanno passato al setaccio le zone maggiormente attenzionate della città: Corso Vittorio Emanuele II, viale Crispi, zona Stazione, Parco Novisad, Stazione Autocorriere e Giardini Ducali. All’interno del parco sono stati trovati oltre 70 grammi di hashish. Sono state controllate 56 persone e 21 auto. Nei giorni scorsi, sempre ai Giardini Ducali gli agenti della volante hanno notato due marocchini di 22 e 18 anni che tentavano di disfarsi di qualcosa. Fermati nel vicino vicolo di Porta Albareto, i due hanno opposto resistenza, colpendo i poliziotti. Gli agenti sono riusciti a bloccarli ed entrambi sono stati denunciati. Inoltre il questore ha emesso nper loro il foglio di via. Infine i carabinieri martedì sera hanno effettuato un blitz in un casolare abbandonato di via Nonantolana, trovando all’interno due stranieri di 21 e 42 anni. Ispezionato l’edificio, i militari hanno appurato che le due persone, mediante manomissione, sottraevano energia elettrica da un contatore della società Hera. I due sono stati denunciati.