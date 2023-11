Inseguito dal branco si rifugia dentro la scuola, la preside: “Era terrorizzato”

Carpi (Modena), 22 novembre 2023 – Sarebbe stato aggredito da un coetaneo e rincorso da un altro gruppo di ragazzini, amici dell’aggressore, intenzionati a pestarlo. La situazione non è degenerata solo grazie all’immediato intervento della preside del liceo Fanti di Carpi e al personale scolastico, subito intervenuto in soccorso del giovane. L’ennesimo episodio di violenza che ha visto coinvolti alcuni ragazzini minorenni si è verificato appunto ieri, a Carpi, poco dopo le 13.

Mentre un 17enne tunisino lotta ancora tra la vita e la morte, in un letto dell’ospedale di Baggiovara, dopo essere stato accoltellato da un coetaneo nei pressi della stazione delle autocorriere, un nuovo episodio scuote la nostra provincia. Non si tratta questa volta di minori non accompagnati, troppo spesso ormai e in modo preoccupante al centro delle cronache cittadine. (La squadra mobile, per l’accoltellamento citato, ha fermato un 17enne accusato di tentato omicidio ed un coetaneo che risponde di rapina).

Fortunatamente la vittima dell’aggressione avvenuta all’esterno dell’istituto scolastico non avrebbe riportato lesioni gravi e, sulla dinamica dei fatti, sono ora in corso gli accertamenti dei carabinieri che ieri mattina sono intervenuti prontamente sul posto. La mamma del minore, però, affida a Facebook tutto il suo disappunto e la sua preoccupazione. "Ringrazio la preside del Liceo Fanti, con tutto il personale ausiliario, per aver prestato soccorso a mio figlio, aggredito da un ragazzo. Subito dopo si sono ‘uniti’ all’aggressore altri giovani ma, fortunatamente, mio figlio è scappato ed è stato subito soccorso".

Non è chiaro cosa sia successo ieri mattina e cosa abbia scatenato la lite inizialmente tra la vittima ed un coetaneo e poi la violenza del branco. Gli studenti, come affermato dalla preside Alda Barbi, non sarebbero iscritti al Fanti. La vittima sarebbe infatti un minore che frequenta un’altra scuola ma che si è rifugiato all’interno dell’istituto, dopo essere sfuggito al gruppo di ragazzini che lo inseguiva.

"Ha bussato alla finestra della segreteria scolastica spaventato, chiedendo di poter entrare – ha affermato la dirigente scolastica – ha affermato di essere stato aggredito e spinto e lo abbiamo accolto e aiutato". La dirigente ha poi chiamato sia i carabinieri che la mamma del minore che si è subito recata sul posto. La donna ha già annunciato che presenterà denuncia nei confronti dei responsabili. Sul posto sono accorsi i carabinieri che ora si stanno occupando degli accertamenti. Saranno a questo scopo sentiti i testimoni e sicuramente la giovanissima vittima, la cui testimonianza sarà fondamentale per risalire ai responsabili e per far piena luce su quanto sull’ennesimo episodio di violenza che vede coinvolti giovanissimi. All’arrivo delle pattuglie, infatti, il gruppo di minori si era già dato alla fuga.