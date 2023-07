Inseguito e preso a Vignola: senza patente e assicurazione

Rocambolesco inseguimento messo in atto dalla polizia locale nei confronti di un uomo pizzicato in auto mentre guidava, pur avendo la patente revocata e la vettura priva di assicurazione. L’episodio risale ai giorni scorsi ed è stato reso noto ieri dallo stesso comando di polizia locale. Secondo la ricostruzione del comando, tutto inizia in località Bettolino, quando una pattuglia rileva, grazie al sistema elettronico targa-system, che una Fiat Punto sta circolando senza copertura assicurativa. Comincia quindi l’inseguimento per fermare l’automobilista, ma l’uomo, una volta accortosi di essere seguito dalla polizia locale, ha accelerato nel tentativo di fuggire. Tramite la radio in dotazione, è stato quindi immediatamente diffuso, da parte degli agenti, un allarme a tutte le pattuglie in servizio, per cercare di intercettare l’auto in fuga. E’ nato dunque un rocambolesco inseguimento, durante il quale, nonostante i ripetuti inviti a fermarsi, il conducente della Fiat Punto ha continuato la fuga, percorrendo diversi chilometri. Alla fine, è stato fermato in prossimità di uno stradello di campagna. Gli agenti hanno in seguito proceduto alla sua identificazione: si tratta di L.C., residente a Vignola. Dopo le verifiche presso la banca dati nazionale, l’uomo è risultato privo di patente, in quanto già gli era stata revocata. Nei suoi confronti gli è stata elevata una sanzione per guida senza patente, per non avere effettuato la revisione periodica del veicolo e per guida senza copertura assicurativa. La Fiat Punto è poi stata sequestrata dalla stessa polizia locale, come prevedono le normative in questi casi. Solo pochi giorni prima, proprio la polizia locale Terre di Castelli aveva dovuto affrontare un caso analogo.

