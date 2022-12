Inseguito in auto dalla polizia si schianta in via Mantegna

Con le festività e le conseguenti partenze aumentano purtroppo i reati predatori. Per contrastare in particolare i furti in appartamento sono stati incrementati i controlli su tutto il territorio e l’altra sera il questore ha disposto un servizio straordinario che ha visto la partecipazione degli agenti della volante insieme ai colleghi del reparto prevenzione crimine della Polizia di Stato e della polizia locale. L’attenzione è stata rivolta in particolare, appunto, ai furti. I servizi si sono concentrati principalmente nella zona di Buon Pastore, con posti di controllo in piazza Manzoni e in viale Amendola, per intercettare anche auto provenienti da fuori città, visto che spesso gli autori dei furti in casa sono pendolari del crimine, che giungono da altri comuni e province. Poco prima della mezzanotte le pattuglie si sono spostate in centro, nei pressi dei Giardini ducali, della stazione e in tutta l’area attorno a via Crispi, compreso il cavalcavia Mazzoni, per intervenire su spaccio di stupefacenti e contrasto all’immigrazione clandestina. Un automobilista, eludendo l’alt imposto da una pattuglia in via Don Minzoni, ha cercato di allontanarsi imboccando via Fratelli Rosselli per poi arrestare la corsa in via Mantegna dove, perdendo il controllo del mezzo, si è schiantato contro un’isola spartitraffico. Sceso dall’auto il conducente ha cercato di disfarsi di un involucro, gettandolo in un’aiula, pensando di non essere notato. All’interno gli agenti hanno poi trovato marijuana per uso personale: l’uomo è stato segnalato alla Prefettura e gli è stata sequestrata la patente. In tutto sono state identificate 53 persone, di cui 6 di nazionalità straniera e controllati 29 automezzi.