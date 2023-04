Inseguito tra la folla spaventata Arrestato uno spacciatore

Un inseguimento in pieno centro e davanti a decine di cittadini spaventati. È quello avvenuto venerdì sera in corso Vittorio Emanuele dove un giovane tunisino è stato arrestato con oltre 200 grammi di droga tra cocaina, marijuana, hashish. In sostanza lo straniero – volto noto alle forze dell’ordine – aveva un piccolo mercatino della droga addosso, sicuramente destinato al giovane popolo della movida. La volante aveva intercettato nel tardo pomeriggio infatti un gruppo di tunisini che alla vista della pattuglia si era dato alla fuga. Sul posto sono convogliate subito altre pattuglie e dopo un breve inseguimento uno dei tunisini, in bicicletta, è stato bloccato dai poliziotti insieme ad un altro connazionale mentre gli altri sono riusciti a dileguarsi. Il giovane tunisino addosso aveva 250 grammi di droga tra cocaina, crack, hashish.

v.r.