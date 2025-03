Inseguiva un mezzo in fuga . Incidente per l’auto dei vigili

Rocambolesco incidente ieri, poco dopo le 14, nella zona Est della città, all’incrocio tra via Emilia est e via del Pozzo. Coinvolta nell’urto anche un’auto di servizio della polizia locale che pare fosse impegnata nell’inseguimento di un mezzo che si era appena dato alla fuga, ma la dinamica è in corso d’accertamento da parte della polizia stradale di Bologna. L’auto degli operatori, in prossimità dell’incrocio è finita contro un’altra vettura condotta da un 36enne modenese, una Infinity Q30 con a bordo anche un passeggero di 26 anni di fuori regione. Tutti i feriti, i due agenti e i due giovani sono stati poi trasportati all’ospedale di Baggiovara per accertamenti sanitari di rito ma hanno fortunatamente riportato solo lievi lesioni. Sull’incidente, che ha coinvolto appunto un mezzo della polizia locale è intervenuto il capogruppo di Fratelli d’Italia, Luca Negrini che ha espresso solidarietà nei confronti degli agenti feriti. "Il più sincero augurio di pronta guarigione agli agenti coinvolti nell’impatto – dichiara Negrini – che hanno dimostrato, come accade quotidianamente, coraggio e dedizione nello svolgere un lavoro fondamentale per la tutela della comunità e il mantenimento della legalità in città. Ci auguriamo possano tornare presto in servizio, accompagnati dalla gratitudine di tanti modenesi per essersi battuti, senza esitazione, a difesa dell’incolumità pubblica".