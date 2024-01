"Insieme ai civici per battere il centrosinistra"

Forza Italia di Carpi è pronta a scendere in campo in vista delle amministrative di giugno. Dopo aver festeggiato, sabato mattina, i trenta anni della sezione carpigiana, con tanto di torta azzurra e brindisi augurale, tra iscritti e simpatizzanti, il referente cittadino Massimo Barbi interviene a tutto tondo sulle prossime elezioni. Ingegner Barbi, il Pd ha presentato i candidati.

Ora gli occhi sono puntati sul centro destra: a che punto siete?

"Siamo a un punto dove dobbiamo tutti capire cosa vogliamo fare da grandi. In un momento dove in città si si parla solo di primarie del Pd, la celebrazione dei 30 anni di Forza Italia a Carpi è stata l’ occasione di ribadire che noi ci siamo e ci saremo per altri 30 anni e oltre, come dice il nostro slogan: ‘Noi siamo le radici del futuro’. Abbiamo ben presente quello che serve a Carpi per poter contrastare la coalizione di centro sinistra e amministrare la città, dove la politica locale è totalmente diversa da quella nazionale, per cui nel centro destra deve vincere il criterio del buon senso e della responsabilità".

Come vi state muovendo con le altre forze di centro destra?

"In attesa dei tavoli Regionali, a livello locale stiamo dialogando con tutte le forze attualmente in campo, non solo di centro destra, ma anche del mondo civico, per condividere idee e progetti, al fine di creare un’unica alternativa al centro sinistra".

Crede sia possibile una sola coalizione allargata?

"Sì ma solo se ognuno fa un passo indietro e, piuttosto che pensare alle proprie ambizioni personali, sappia guardare al futuro e non al passato".

Ultimamente ha affermato di essere favorevole anche ad una figura civica: conferma?

"Confermo e lo ribadisco: Carpi non deve essere l’ennesima spartizione tra i partiti politici. Non servono bandierine, ma una figura concreta che riesca a raccogliere il consenso dei cittadini delusi. Contano le persone non la loro appartenenza ad un partito".

In questo mandato FI è rimasta fuori dal Consiglio comunale: come avete lavorato in questi anni?

"Sebbene non fossimo fisicamente in Consiglio, siamo riusciti lo stesso a dare un grande contributo alla nostra città. Ne sono la prova le nostre apparizioni, sia sui social che sui giornali, ma anche le battaglie di cui siamo stati i principali protagonisti, come la petizione che ha raccolto 2.500 firme contro la ZTL, quella contro il senso unico di viale Nicolò Biondo e contro le ciclabili pitturate a terra". Lei ha pensato di candidarsi? "Sono in Forza Italia dall’aprile 1995, sono stato consigliere comunale per quattro legislature. Sicuramente scenderò in campo alle prossime amministrative come consigliere".

Maria Silvia Cabri