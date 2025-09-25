Insieme dopo la scuola tra teatro e web radio

Torna attivo a San Cesario il progetto "Orienta-Menti", pensato per proporre ai ragazzi della fascia d’età tra gli 11 ei 14 anni momenti di studio, creatività e socialità.

A organizzarlo il Comune, insieme alla cooperativa sociale Estrarre Onlus, all’Unione del Sorbara e con il sostegno della Fondazione "Peppino Vismara". "L’iniziativa – spiegano dal Comune di San Cesario - nasce con l’obiettivo di offrire ai giovani un punto di riferimento fuori dall’orario scolastico. Da un lato uno spazio sereno per lo studio e l’incontro con i coetanei, dall’altro occasioni per sperimentarsi in laboratori dedicati al teatro, ai video, ai podcast e alla web radio.

Un modo per sostenere le famiglie e, al tempo stesso, valorizzare le capacità espressive e relazionali dei ragazzi".

Il programma prevede, a San Cesario sul Panaro, l’attivazione di uno spazio per lo studio e l’incontro presso Villa Boschetti, a partire da lunedì 29, aperto dal lunedì al venerdì in orari pomeridiani.

Dal 1° ottobre, presso Kino Campus, sarà inoltre possibile partecipare ogni mercoledì ai laboratori di podcast e web radio curati dall’Accademia di Pan. Analoghi laboratori si svolgeranno a Castelfranco Emilia, nella biblioteca Lea Garofalo, dal 7 ottobre. Nel corso dell’orario scolastico, prenderanno il via nuove attività dedicate agli studenti. Tra queste lo sportello psicologico "Dimmi ti ascolto" e i laboratori Stem (scienze, tecnologia, ingegneria, matematica), entrambi esperienze già avviate lo scorso anno.

Il primo è pensato come spazio di ascolto e supporto, mentre il secondo darà l’opportunità ai ragazzi di avvicinarsi in modo pratico e creativo alle discipline scientifiche e tecnologiche. Infine, non mancherà il progetto Arte, che culminerà con un intervento di rigenerazione urbana, frutto del lavoro condiviso tra studenti e docenti.

"Un progetto che guarda ai giovani – commenta il sindaco di San Cesario Francesco Zuffi - che vuole offrire loro spazi e progetti per vivere il paese e il tempo libero. In particolare, la scelta di potenziare il dopo-scuola nasce da una richiesta delle famiglie che abbiamo raccolto durante la campagna elettorale. Con questo progetto vogliamo quindi offrire ai ragazzi e alle loro famiglie momenti di socializzazione che siano guidati e organizzati, per accompagnare i ragazzi nella loro crescita, e stimolare la frequentazione degli spazi del nostro paese".

Tutte le attività sono gratuite e a numero chiuso. Le iscrizioni sono già aperte. Per i laboratori di podcast e web radio è possibile scrivere a accademiadipan@yahoo.it, mentre per lo spazio studio le iscrizioni si raccolgono a pomeriggioalternativo@aliantecoopsociale.it.

Marco Pederzoli