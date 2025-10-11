"Insieme in nome dell’arte, senza invidia e competizione"

Gli ‘artisti della Cascina’ invitano amici e appassionati d’arte "all’incontro di pittura e scultura di mezzo autunno". Un appuntamento atteso, che avrà luogo oggi e domani in Strada Grande, 31, a Collegara. La due giorni vede l’esposizione all’aperto, nell’aia e nel bosco circostante la ‘Cascina’, di opere realizzate dagli undici autori che sono il cuore del gruppo: Angelo Baldaccini, Pier Riccardo Bertolino, Fabrizio Bussotti, Marco Fornaciari , Enrico Manelli, Giuseppe Modena, Carlo Moretti, Umberto Papotti, Agostino Salsedo, Stefano Rambaldi e Paolo Sighinolfi. La ‘Cascina’ è una splendida realtà, nata dall’aggregazione spontanea e costruttiva fra autori affermati; non solo Modenesi, ma anche Bolognesi, Faentini, Ferraresi e tutti con importanti esperienze di studi e didattica in campo artistico. Alla base c’è lo stare insieme per condividere opinioni, idee, dare vita a progetti, fare studio e laboratorio. Non mancano i momenti conviviali, anch’essi liberamente aperti a chi voglia trascorrere un momento di partecipazione e di buonumore. "Siamo un gruppo, non un’associazione – spiegano –. Questo ci permette di non avere gerarchie al nostro interno. Il nostro gruppo, del resto, è nato spontaneamente e riflette la bellezza di un viaggio condiviso, senza forzature e competizione. Nella ‘Cascina’, che ha iniziato a prendere vita nei primi anni 2000, si respira un libero spirito di appartenenza. "Il dialogo fra noi e anche con gli artisti che ci frequentano può essere critico, ma mai improntato all’invidia e all’aggressività. Offriamo accoglienza e desideriamo confrontare esperienze, perché ognuno ha il proprio stile e le proprie esperienze". Porte aperte ai giovani, in un’atmosfera di ‘bottega’ d’arte, per apprendere tecniche, esercitare creatività e manualità e trovare una via alternativa a tutto ciò che è digitale e ‘preconfezionato’. "La copia da fotografia non è disegno dal vero”, dicono i maestri della ‘Cascina’. Abbiamo portato i ragazzi fuori, a dipingere e disegnare all’aperto per far scoprire loro il gusto, già tanto caro agli impressionisti, di lavorare en plein air". Allievi del ‘Venturi’ hanno svolto esperienze formative trasferendosi per un paio di settimane in ‘Cascina’, dove, sotto la guida dei maestri, hanno potuto dipingere, scolpire, modellare, disegnare, cuocere ceramica.

Cristina Boschini