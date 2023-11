’Insieme per la salute’, test gratuiti per tutti alla palestra Muratori

"Insieme per la salute" è il titolo di una iniziativa che si svolge oggi a San Felice, presso il polo scolastico, nella palestra Muratori di via Rita Levi Montalcini, e che si protrae per tutta la mattinata dalle 8.30 alle 11.30. In queste ore, al fine di sensibilizzare la popolazione ad avere cura della propria salute e del proprio corpo e a tenersi controllati, saranno effettuati gratuitamente tutta una serie di controlli, dal controllo di peso, altezza e girovita, al controllo di pressione e ritmo cardiaco, al controllo di colesterolo totale, Hdl, trigliceridi, Ldl e glicemia. Questi parametri saranno oggetto della valida e professionale consulenza di specialisti cardiologi e dietisti. I posti, tuttavia, sono limitati a chi si è prenotato per tempo. L’iniziativa è stata organizzata da Croce Blu di San Felice, Medolla, Massa Finalese e dall’associazione "Gli amici del cuore" in collaborazione con Ausl Modena e con il patrocinio del Comune di San Felice. Le iniziative di sensibilizzazione sono molto importanti nel settore sanitario.

al. g.