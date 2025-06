"Insultati e minacciati con un cane da un gruppo di ragazzini"

Una coppia di giovani fidanzati sta facendo una passeggiata durante una serata della scorsa settimana, ma improvvisamente viene aggredita verbalmente da tre adolescenti, italiani e stranieri, che minacciano pure di fare aggredire il loro cagnolino da un cane di grossa taglia. La denuncia, che è stata fatta al telefono anche al 112, arriva direttamente dal ragazzo 24enne che ha vissuto in prima persona questa brutta esperienza. Alla fine i due fidanzati se la sono cavata con un po’ di spavento e una grande quantità di insulti, ma fortunatamente non si è arrivati al contatto fisico. Secondo quanto riferito dal 24enne, l’episodio si è verificato venerdì scorso verso le 21 in via Palestro, "precisamente nel campo adiacente alle palestre Le Cupole, un’area normalmente tranquilla…Purtroppo, abbiamo scoperto poco dopo di non essere soli: nella parte posteriore della palestra, seminascosti, erano presenti tre ragazzi, di cui due probabilmente italiani e uno di origine magrebina, intenti presumibilmente a fare uso di sostanze, e in compagnia di un AmStaff nero lasciato senza guinzaglio, trattenuto a mano solo dal collare da uno di loro". Sono partiti quindi insulti gratuiti e poi la minaccia: "Fra’, se non ti muovi entro 10 secondi te lo faccio sbranare". I carabinieri sono arrivati dopo una ventina di minuti, ma i tre, sempre secondo il testimone, avevano già fatto perdere le loro tracce.

m. ped.