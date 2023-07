Insulti a una donna Commercialista rischia sanzione disciplinare

Dopo essersi accorto della presenza di un’auto in sosta davanti allo studio professionale in cui si accingeva ad entrare, avrebbe iniziato a prendere a calci e pugni la vettura in questione per poi insultare con pesanti epiteti, gridandole più volte ‘prostituta’, la giovane al volante, una 28enne modenese. Pur essendo in pieno periodo pandemico, inoltre, non avrebbe esitato a sputarle sul volto. L’episodio sarebbe avvenuto a luglio del 2021.

Sul posto era intervenuta poco dopo la polizia. La presunta vittima dell’aggressione verbale si era quindi rivolta ai propri legali ed è partito un esposto disciplinare all’ordine dei commercialisti di Modena, essendo il presunto autore dell’episodio, appunto, un commercialista modenese. In relazione al comportamento del dottore giovedì scorso si è tenuta l’udienza dibattimentale al consiglio dell’ordine dove i componenti si sono riservati in merito all’eventuale provvedimento da adottare nei confronti del professionista. "Attendiamo l’esito del procedimento disciplinare davanti al consiglio dell’ordine dei commercialisti, riservandoci in ogni caso di promuovere l’azione per il risarcimento dei danni", affermano i legali della giovane, Marco Malavolta, Marco Valeri e l’avvocato Nicolò Ferrarini. Secondo quanto affermato dalla ragazza agli agenti quel giorno, il professionista, arrivato in scooter, aveva dato in escandescenza dopo aver notato la sua automobile ferma nei pressi del passo carrabile, situato accanto al suo studio, sostenendo che l’auto della 28enne bloccava l’accesso. "Quando sono scesa al mezzo e ho provato a calmarlo e a fornirgli spiegazioni – aveva testimoniato la ragazza – il commercialista aveva alzato la visiera del casco e mi aveva sputato più volte in faccia, continuando ad insultarmi". La giovane era stata poi sottoposta ad accertamenti sanitari, avendole creato l’aggressione verbale uno stato di choc e temendo un eventuale contagio. Pare che il professionista non le abbia mai chiesto scusa. Ora la parola spessa al consiglio dell’ordine.

