Insulti alla nipotina: nonna denunciata

"Ti squarto, ti uccido", le avrebbe gridato, prima di trascinarla per i capelli. Rischia il processo per il grave reato di maltrattamenti una nonna di 64 anni di Campogalliano, accusata appunto di aver maltrattato la nipote che, all’epoca dei fatti, due anni fa, aveva solo dieci anni.

Secondo la testimonianza della bambina e i successivi accertamenti, la nonna, in più occasioni, avrebbe offeso e insultato pesantemente la nipotina con epiteti terribili, paragonandola all’altra nonna con astio. Non solo: l’avrebbe minacciata affermando "ti squarto, ti uccido" arrivando, in un’occasione, a prenderla per i capelli e a schiaffeggiarla.

La presunta vittima, spaventata, avrebbe poi rivelato ai genitori quanto subito quando si trovava da sola con la nonna. A quel punto è scattata la denuncia. Il pm ha avanzato richiesta di archiviazione del fascicolo ma ieri mattina il gip ha ritenuto non ci fossero le condizioni per archiviare il caso.

Il legale difensore dell’imputata, l’avvocato Pasqualino Miraglia ieri ha chiesto che venga accolta la richiesta di archiviazione presentata dal pm e il giudice si è riservato. Nei prossimi giorni dunque arriverà la decisione.

L’imputata si è sempre proclamata estranea ai fatti ma, secondo la nipotina, la donna l’avrebbe sottoposta a maltrattamenti in più occasioni, portandola a vivere in un clima di terrore. Una situazione che si ripeteva ogni qualvolta la donna iniziava – secondo la denuncia – ad insultarla e a minacciarla. La 64enne rischia ora di finire a processo per la pesante accusa di maltrattamenti.

Valentina Reggiani