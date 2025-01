Docufilm a Modena, insulti antisemiti a Liliana Segre sui social

Modena, 25 gennaio 2025 - Insulti, anche antisemiti, sui social nei confronti della senatrice a vita Liliana Segre.

Offese sui social in occasione della Giornata della memoria

Le offese sono apparse sotto un post pubblicato su Facebook dal cinema Raffaello di Modena per annunciare la proiezione del documentario di Ruggero Gabbai dedicato alla Segre, in occasione della Giornata della memoria. Il post relativo al documentario proiettato nei giorni 20-21 e 22 gennaio ha ricevuto oltre 320 commenti, diverse condivisioni e 500 mi piace. Molti esprimono nei messaggi rispetto per la senatrice a vita. Ma c'è chi ha pubblicato post contenenti insulti, anche antisemiti.

Il documenatrio sulla vita di Liliana Segre

"Liliana, il documentario di Ruggero Gabbai, è il racconto intimo e personale della straordinaria vita di Liliana Segre - si legge nel post di presentazione del docufilm -, e del suo generoso e ininterrotto impegno sociale per trasmettere alle giovani generazioni un messaggio di libertà e uguaglianza".

Solidarietà da parte di Bonaccini

Tra chi ha espresso solidarietà a Segre, l'ex presidente dell'Emilia-Romagna e parlamentare europeo del Pd, Stefano Bonaccini: "Insultando lei, insultate noi. Con te Liliana Segre, sempre. E grazie per aiutarci a coltivare la memoria".