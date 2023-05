Insulti razzisti in treno a una studentessa modenese premiata alla Camera: “Minacciata di morte”

Modena, 12 maggio 2023 – Prima gli insulti a sfondo razziale in treno e poi la premiazione in Parlamento come studentessa d’eccellenza italiana. E’ quanto accaduto lunedì 8 maggio a Ikram Jarmouni, studentessa modenese di 22 anni, sul Frecciarossa diretto a Roma. Un giorno di grande soddisfazione e orgoglio per aver ricevuto il ‘Premio America giovani per il talento universitario’ alla Camera dei Deputati, è stato rovinato dall’aggressione di matrice razziale avvenuta sul treno che la portava nella Capitale.

E’ stata la stessa studentessa, nata a Modena e di origine marocchina, a raccontare sui social dell’aggressione subita mentre si stava si stava recando alla cerimonia di consegna del riconoscimento. “Sono stata aggredita, insultata e minacciata di morte – scrive Ikram sul proprio profilo Instagram – per il colore della mia pelle. Né le forze dell’ordine né i capotreno sono intervenuti, nonostante abbia chiamato con urgenza entrambi”.

Uno sfogo, avvenuto qualche giorno dopo l’accaduto, corredato anche dal video in cui si vede un uomo mentre offende la giovane attivista per i diritti umani, studentessa magistrale in Diritti umani e Governance multilivello all’università di Padova.

Nelle immagini, riprese da un’amica di Ikram che stava viaggiando con lei, si sentono chiari gli epiteti volgari e le offese razziste a lei riferiti.

L’uomo circondato da altri passeggeri, che lo invitavano a smetterla e a stare fermo, si è poi allontanato continuando a gridare e inveire contro di loro prima di scendere a Roma Tiburtina. “Non è stato fatto alcun tentativo di identificazione. Lui poteva essere potenzialmente armato. Questa poteva essere una strage. Questa è l’Italia”, ha denunciato sui social la studentessa. L’ennesimo episodio spiacevole, dettato dal colore della pelle della ragazza, che le ha tolto il sorriso in un giorno in cui si celebrava il suo impegno e talento.