Insuperabile Greg: è lui il re degli sportivi

Diciamolo pure: Gregorio Paltrinieri è già diventato, nonostante la giovane età, una leggenda. Il nuotatore carpigiano, 28 anni, ha vinto praticamente tutto, in piscina e non solo. Ed è amatissimo nella sua Modena, dove ha regalato emozioni a non finire ai famigliari, agli amici e ai suoi numerosissimi tifosi.

Ecco perché non sorprende l’esito finale del nostro sondaggio, una ’competizione’ tra quelli che la redazione ha scelto come migliori sportivi del 2022. I lettori hanno votato e hanno scelto Paltrinieri, che aggiunge un altro ’oro’ alla sua fantastica collezione. Ha cliccato sul suo nome il 36% dei partecipanti al sondaggio, dopo di lui Rachele Barbieri, giovani stella del ciclismo (30%) e Riccardo Gagno, il portierone del Modena calcio protagonista della promozione in serie B (18%).

Come dicevamo, i successi di Paltrinieri ormai non finiscono più. Ricordiamo gli ultimi, giusto un mese fa: ai campionati mondiali in vasca corta di Melbourne il carpigiano ha vinto i 1500 stile libero e ha trionfato negli 800 facendo segnare il nuovo record dei campionati. In estate, a Budapest, aveva vinto l’oro (sempre nei 1500) e stabilito un nuovo record europeo. Si era imposto anche nei 10 chilometri in acque libere, una sfida con se stesso vinta con grande caparbietà.

Rachele Barbieri, la seconda classificata nel nostro sondaggio, è un vero e proprio asso del ciclismo. Giovanissima – ha 25 anni – è di Stella di Serramazzoni, la frazione in cui è nato anche il calciatore Luca Toni. Una fucina di talenti. Barbieri ha brillato quest’anno agli europei di Monaco, dove è stata l’atleta italiana più titolata. Ha portato a casa ben quattro medaglie, due ori, un argento e un bronzo.

Il terzo classificato, Riccardo Gagno, è diventato famoso in tutto il mondo, prima dell’estate, per un gol che in tanti ricordano alla perfezione. Parliamo di quello segnato su rinvio contro l’Imolese al 91’ minuto, in un match decisivo per il salto di categoria. Il video ha fatto tramite i social il giro del globo. Anche quest’anno Gagno si sta confermando come uno dei pilastri gialloblù.

Meritano una menzione anche gli altri due sportivi della nostra ’cinquina’. Alessandro Giacobazzi, pavullese di 26 anni, ha vinto quest’anno il titolo italiano nella maratona. Un traguardo raggiunto con grandi sacrifici. Giulia Gabana, invece, presidente di Modena Volley, ha raccolto quest’estate il testimone da Catia Pedrini. E ha messo insieme una squadra subito competitiva, dimostrando grande amore per la maglia.