’Insuperabili’ in scena "Teatro e musica per promuovere le abilità di ciascuno"

di Jacopo Gozzi

Un gioco dell’oca all’insegna di musica, risate e divertimento, quello inscenato dai ragazzi de ’Gli Insuperabili’ di Modena, che lunedì sera al Teatro Tempio si sono esibiti davanti a circa 200 persone. L’Associazione di promozione sociale è formata e composta da studenti ed ex studenti del Liceo Carlo Sigonio, normododotati e diversamente abili, in collaborazione con docenti, tutor ed educatori. Nata nel 2017 al fine di promuovere libertà di espressione, rispetto, valorizzazione delle diversità e cooperazione, ogni anno si impegna nella realizzazione di uno spettacolo teatrale. "Questo progetto – dichiara Paola Poggi, direttrice artistica dello spettacolo – è nato tra le mura del Sigonio poi, grazie alla collaborazione di alcuni ex-studenti e volontari, si è notevolmente ampliato. Puntando sulle abilità di ciascuno, cerchiamo di favorire un ambiente in cui si collabori e ci si diverta con lo scopo di creare una situazione di benessere personale e collettivo". Nello spettacolo, intitolato ’L’oca Loca’, una pedana con i tasselli del gioco dell’oca e un enorme dado di cartone colorato sono stati gli espedienti per alternarsi tra performance musicali, orchestrazioni e recitazione, divertendo e coinvolgendo attivamente gli spettatori.

"Lo spettacolo che abbiamo messo in scena – spiega la regista Giulia Ferri, tra le fondatrici dell’associazione – è il momento conclusivo di un anno di lavoro durante il quale ci siamo trovati una volta a settimana in un laboratorio creato e costruito con i ragazzi per provare, stare insieme e divertirci". Le idee delle esibizioni che vengono messe in scena ogni anno da ’Gli Insuperabili’ nascono, infatti, da un brainstorming tra tutti i partecipanti in cui ognuno può offrire il suo contributo. "Dopo la pandemia, stiamo quasi ripartendo da zero – prosegue Alex Cavani, ex studente del Sigonio, ora membro dell’associazione – il gruppo si sta riformando e speriamo di tornare ai vecchi fasti, quando riuscivamo a coinvolgere più di 70 attori sul palco del Teatro Storchi in sold-out. Il punto fondamentale di questo progetto è la sinergia che si viene a creare tra tutti i partecipanti: si forma un gruppo dove si annullano le differenze e tutti sono valorizzati allo stesso modo". Le parole degli organizzatori sono confermate dalle testimonianze dei ragazzi che hanno recitato, come Leslie: "Ho 25 anni, da 12 faccio parte di questo progetto e questo gruppo è l’occasione più bella che mi potesse capitare: attraverso musica, danza e recitazione, in questi anni sono cresciuto moltissimo". Anche Brian, 17 anni, membro del gruppo, è entusiasta: "Per me gli Insuperabili sono come una grande famiglia: suoniamo, balliamo, stiamo bene insieme".

"Come associazione – conclude Francesca Maletti, presidente de ’Gli Insuperabili’ – abbiamo l’obiettivo di integrare ragazzi e ragazze con abilità differenti: studenti ed ex studenti stanno insieme per fare un percorso formativo esibendosi, cantando, ballando e crescendo insieme".