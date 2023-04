Intanto c’è l’ok per pianificare "più aree verdi in centro storico"

"Pianificare più aree verdi con particolare attenzione al centro storico". È la richiesta del Consiglio comunale che ha approvato l’ordine un ordine del giorno presentato da Paola Aime per Europa Verde-Verdi. Il recupero e la rigenerazione di aree urbane può essere un "antidoto per affrontare fenomeni di emarginazione e degrado sociale e ambientale. "L’innalzamento della qualità del paesaggio urbano è un "valore non solo per gli aspetti estetici ed ecologici, ma anche per le funzioni sociali, educative e di promozione della salute sia fisica che psicologica". L’ordine del giorno, constatando una maggiore progettazione di verde nella parte esterna alle mura della città, auspica la pianificazione di interventi analoghi nel centro storico, "più stressato sotto il profilo del clima, poiché fortemente urbanizzato".