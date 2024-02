Intelligenza artificiale, esperti a confronto

L’avvento dell’intelligenza artificiale ha posto la società di fronte a un passaggio epocale. In ogni ambito del sociale: dalla formazione alla salute, dalla viabilità alla sicurezza. Da questo scenario di enorme e rapida trasformazione non sono naturalmente esenti il mondo del lavoro e delle imprese. Per questo, domani alle 17.30, presso la sala Gorrieri di Palazzo Europa, il Pd promuove ’Intelligenza artificiale: sfide e opportunità per lavoro e imprese’, un incontro pubblico e aperto a tutta la cittadinanza, nel corso del quale diversi esperti proporranno prospettive, porranno questioni e proporranno misure per far sì che la transizione digitale possa rappresentare una grande occasione di sviluppo, e non tramutarsi in un incubo tecnocratico. Tra i relatori, la vicepresidente della Camera dei Deputati Anna Ascani che, nella tavola rotonda condotta da Ermes Ferrari, dialogherà con i rappresentanti delle imprese Axyon, Expert System, Ammagamma, Alleanza Coop 3.0 e Politecnica. A portare il proprio contributo saranno anche l’avvocata Chiara Romito, esperta in diritto delle nuove tecnologie, che rifletterà sul grado di preparazione delle pmi rispetto all’arrivo dell’AI, e Iacopo Senatori, professore di Diritto del lavoro, che si interrogherà sulla tutela del lavoro nell’era degli algoritmi, mentre l’assessora Luodvica Carla Ferrari illustrerà la sfida della pubblica amministrazione rispetto al tema dell’innovazione.