Intelligenza artificiale, la sfida: "Dalle banche agli ospedali, così facilita la vita dell’uomo"

La diffusione in tutti i settori dell’intelligenza artificiale sta destando non pochi interrogativi nella nostra società, tra chi teme di perdere il lavoro e chi è convinto che essa rappresenti un pericolo per l’uomo. Ma è davvero così? Per rispondere a questo ed altri quesiti abbiamo intervistato Stefano Grillenzoni, ingegnere e business developer di Ammagamma, l’azienda modenese leader nell’utilizzo dell’A.I nel mondo del lavoro (dal 2024 acquistata da Accenture), alla vigilia dell’importante evento che si terrà Giovedì 29 a Palazzo Europa dal titolo: "Intelligenza artificiale: sfide e opportunità per lavoro e imprese".

Grillenzoni, come Ammagamma in che modo operate utilizzando l’intelligenza artificiale?

Noi da dieci anni ci occupiamo di Data Science, ovvero della disciplina che sviluppa l’A.I; siamo tra i primi in Italia ad aver iniziato a lavorare nel settore, sebbene solo adesso si sia sviluppata una forte attenzione verso di esso. Noi aiutiamo le aziende insegnando loro come integrare l’intelligenza artificiale all’interno della propria impresa, semplificando e alleggerendo il carico di lavoro e di conseguenza migliorando il risultato finale. Nel territorio modenese realtà importanti come la Tintoria Emiliana, il gruppo GranTerre, Iris Ceramiche, e a livello nazionale dei colossi come Hera, Enel, Kerakoll hanno deciso di inserire i nostri servizi all’interno della propria azienda.

Quali sono i settori dove l’intelligenza artificiale può avere un impatto più significativo sulla qualità del lavoro?

"In primis nel campo medico: pensiamo solo a quanto l’A.I. possa aiutare nel riconoscimento delle immagini diagnostiche. Un altro esempio è il campo bancario dove si possono robotizzare le gestioni dei mutui, riducendo enormemente i tempi delle attività di verifica degli stessi. Tutti i settori del terziario utilizzando l’intelligenza artificiale possono in maniera automatica gestire meglio il parco documentale, liberando così molti dipendenti da tutte quelle mansioni burocratiche lunghe e ripetitive".

L’intelligenza artificiale non da tutti è accolta positivamente: secondo lei può rappresentare un pericolo per la società?

"L’intelligenza artificiale è solo uno strumento nelle mani dell’uomo, e i pericoli possono nascere solo dopo decisioni sbagliate prese da chi la dirige. Per questo bisogna sottolineare come in nessun modo l’intelligenza artificiale possa sostituire completamente il lavoro umano, perché sul piano decisionale e strategico solo l’esperienza umana fa la differenza: la finezza dell’intelletto umano è irraggiungibile dall’intelligenza artificiale. Siamo di fronte ad un cambiamento epocale nella società, come quando fu progettato il primo PC e vi erano tante aziende che osteggiavano questo cambiamento. Così avviene per l’A.I. Questo mutamento è inevitabile e bisogna per forza passarci, ma ci adatteremo senza che settori lavorativi debbano sparire. Per questo mi sento di tranquillizzare tutti coloro che guardano a queste nuove tecnologie con timore e scetticismo".

Quindi non pensa che l’intelligenza artificiale possa sostituire qualche settore lavorativo?

"Una sostituzione radicale, al momento, direi proprio che non possa verificarsi, in nessun ambito lavorativo. Bisogna essere sereni e prudenti verso questa nuova realtà: ci dirigiamo verso un importante cambiamento tecnologico, come ce ne sono stati tantissimi in passato. Non eravamo forse scettici anche verso i cellulari e i computer? Eppure adesso riconosciamo che questi cambiamenti hanno semplificato la nostra vita: lo stesso succederà con l’A.I".