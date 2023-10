"Interessati a sederci al tavolo rosso-verde"

"Siamo molto interessati a partecipare alla discussione tra Sinistra Italiana, Verdi ed Art.1 sui problemi concreti della città. Ci avevamo già provato ma il processo si è arenato. Riprendiamolo!". L’appello arriva dal presidente di Modena Volta Pagina Nildo Benuzzi che ha avviato un percorso con M5s e Unione popolare. "Concordiamo con l’obiettivo dichiarato dai partecipanti di fermare la continua privatizzazione dei servizi, di i bloccare il consumo del suolo, di risolvere il problema di disporre di case a prezzi accessibili. Per cambiare occorre forza, se ognuno continuerà ad agire autonomamente non avremo voce sufficiente né per indurre il Pd alla necessaria discontinuità nell’amministrazione della città né per battere la destra. L’unità per non essere fittizia va cercata sui fatti concreti, sulle scelte per risolvere i problemi dei cittadini. Non certo per offrire coperture alla continuità della politica dell’attuale giunta comunale.