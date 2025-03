"Intermodalità ferro-gomma e tariffe incentivanti"

Puntare sempre di più sull’intermodalità ferro-gomma, e su politiche tariffarie incentivanti verso l’utilizzo di sistemi diversi di trasporto che devono essere coordinati in termini di orario e frequenza, tali da persuadere i cittadini ad utilizzare l’autobus e a lasciare a casa l’auto, decongestionando il traffico e riducendo l’inquinamento: l’alternativa offerta deve risultare competitiva, efficiente e puntuale.

L’amministratore unico di aMo Stefano Reggianini ha partecipato al convegno di Legambiente illustrando il ruolo dell’Agenzia della mobilità: "L’obiettivo di aMo e delle istituzioni modenesi è quello di rafforzare il ruolo del trasporto pubblico locale, riqualificandolo e rendendolo attrattivo per gli spostamenti quotidiani, quale elemento di valore strategico assoluto nelle politiche della mobilità".

Sul trasporto pubblico, "che noi consideriamo patrimonio fondamentale della collettività modenese, è quindi necessario investire, innovare, modernizzare. Su energie pulite come l’idrogeno, ad esempio, che nel 2025 diventerà realtà per la flotta Seta cittadina". Nei prossimi anni "le scelte di finanziamento del settore, a livello nazionale e regionale, saranno fondamentali, assieme alle gare per l’affidamento del servizio, per dare al tpl quel ruolo strategico che permetterà davvero di fare la differenza e migliorare la qualità dell’aria e della vita dei cittadini".