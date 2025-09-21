Internati, la cerimonia. Consegnate 54 medaglie

Un po’ come nel film ‘La vita è bella’, Angelo Testoni che – a differenza di Guido Orefice, il personaggio interpretato da Roberto Benigni – conosceva il tedesco, riuscì a salvare un commilitone accusato di furto alimentare: durante il processo sommario lui rispose in dialetto castelfranchese e Angelo traduceva con risposte più addomesticate che alla fine valsero l’assoluzione del prigioniero. In un altro caso scampò a una fucilazione traducendo a un militare tedesco appassionato della Divina Commedia alcuni versi. Sono tante le storie emerse durante la consegne di 54 Medaglie d’onore ai deportati e internati nel lager nazisti e destinati al lavoro coatto che si è tenuta ieri mattina nella chiesa San Carlo in occasione della Giornata nazionale degli internati italiani nei campi di concentramento tedeschi durante la Seconda guerra mondiale. Iniziativa sostenuta dall’Associazione nazionale mutilati e invalidi di Guerra Modena.

Davanti alle rappresentanze istituzionali provinciali, i familiari presenti hanno ricevuto l’onorificenza destinata a color che, dopo l’Armistizio dell’8 settembre del 1943, si rifiutò di collaborare con i nazisti (furono 650mila i soldati italiani in questa condizione) e per questo, il 20 settembre, furono dichiarati da Adolf Hitler ‘internati militari’, non essendo riconosciuto loro neanche lo status di prigionieri di guerra. Tra le persone commemorate, Giuseppe Mammei, nato nel 1922, di Polinago, catturato e imprigionato nella Croazia occupata dai tedeschi ("si dedicava a una stalla, poi con l’aiuto degli slavi locali, riuscì a fuggire insieme a un commilitone e a rifugiarsi nelle vicine montagne"), Graziano Bazzani, di Montese, superstite della strage di Cefalonia nella Divisione Acqui, sopravvisse alla fame grazie a un internato conterraneo che lavorava esternamente al lager in un mulino e gli portava di nascosto modeste quantità di farina che poi impastava e cuoceva nella stufa; Armando Foli, di Fanano, che scrisse anche una poesia, testimonianza del suo stato d’animo: "Ma se un giorno finirà/questa vita disagiata/Vendicarmi saprò/E per sempre odierò questa razza inumana".

Tra gli insigniti anche Duilio Bertolini di Frassinoro, Bertino Baldaccini di Fiorano, Gino Balocchi di Lama, Mario Casarini di Modena, Alberto Cargioli di Riolunato.