Internet, rischi spiegati ai ragazzi Lezione con la Polizia Postale

Nell’ambito delle iniziative promosse per celebrare il Safer Internet Day 2023, la Sezione Operativa per la Sicurezza Cybernetica della Polizia Postale ha incontrato all’Auditorium Ferrari di Maranello 180 studenti e 8 docenti della scuola secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo ’Carlo Stradi’ sul tema ’sicurezza online e le tecnologie digitali’. Gli operatori hanno affrontato temi come la sicurezza dei dispositivi connessi alla linea dati ’Smartphonetablet..’, i Social Network, il Cyber-bullismo, il Sexsting.

Sono stati poi introdotti argomenti giurisprudenziali sulle conseguenze di azionireato commessi da minori e casistiche processuali.

Al termine dell’incontro i presenti hanno rivolto domande ai relatori ed è stato distribuito materiale informativo.