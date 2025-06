Interrogazione del centrodestra: "La festa islamica era autorizzata?"

Il centrodestra vuole vederci chiaro su quanto accaduto lo scorso 6 giugno, a Braida, in occasione della celebrazione della ‘Festa del sacrificio’ organizzata dalla comunità islamica cittadina al Parco Amico. E vuole capire meglio anche i contorni dell’operazione che ha visto l’associazione cui fa capo la comunità, acquistare i locali dell’ex SGP collocati presso ‘I Quadrati’. Ecco allora le interrogazioni che verranno proposte in consiglio comunale. Sulla ‘Festa del Sacrificio’, che ha visto i residenti svegliati all’alba dalle preghiere amplificate da altoparlanti Fd’I e Forza Italia chiedono, tra l’altro, se la manifestazione fosse autorizzata, la ragione della scelta di un parco pubblico, perchè i residenti non siano stati avvisati. Fd’I va oltre, e sull’acquisizione da parte della comunità islamica dei locali ex SGP (2mila mq di estensione) chiede se la Giunta fosse al corrente delle intenzioni degli acquirenti e, considerato che "l’immobile verrà destinato non solo a luogo di ritrovo, ma anche a centro di preghiera" chiedono alla Giunta "come giudichi l’apertura di un nuovo luogo di culto islamico in città, ed in particolare a Braida".