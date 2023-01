"Intervallo in classe, restrizione insensata"

"Perché noi del liceo Fanti non possiamo avere un intervallo come gli studenti degli altri istituti carpigiani?".

La questione era già stata sollevata lo scorso novembre ma non si è mai assopita, in quanto "nonostante le nostre rimostranze non è cambiato nulla", affermano gli studenti promotori di una petizione al riguardo.

"Abbiamo raccolto oltre 1600 firme – spiegano gli studenti – ovvero ben oltre la metà degli alunni iscritti al liceo. Abbiamo presentato alla preside i fogli firmati, finalizzati a chiedere il rispristino della libera circolazione delle classi durante l’intervallo, al fine di garantire agli studenti il diritto alla socializzazione e al benessere psicologico già duramente colpiti nel periodo più buio dell’emergenza sanitaria legata alla pandemia. Ma da allora non abbiamo ottenuto alcuna risposta. Dopo esserci confrontati con altri liceali, reputiamo che la risposta negativa non possa più essere giustificata dall’emergenza sanitaria, visto che, come in tutti gli ambienti pubblici, stiamo imparando a convivere col virus e dunque ci sono tutte le condizioni per tornare a vivere una condizione di normalità. Si fa lezione in presenza e senza più l’obbligo di indossare la mascherina. Che senso ha essere ancora costretti a rimanere nelle proprie aule o all’interno delle zone assegnate con riferimento all’intervallo, anche considerando che negli altri istituti superiori non esistono limitazioni simili a quelle applicate al Fanti?

Reputiamo che il problema sia legato al soprannumero di studenti in una struttura non adeguata in tal senso, come dimostra anche il fatto che ancora ci sono classi che usano i container del 2012 allestiti dopo il terremoto, altre sono costrette ad andare al Vallauri e, inoltre, che vari laboratori sono stati ‘smantellati’ per fare posto a nuove aule".

Sul punto interviene decisa la dirigente scolastica del Liceo, Alda Barbi: "Non è la preside che decide, ma io mi adeguo a quanto è stato espresso dal Consiglio d’Istituto. Proprio su questa scia, a febbraio è stato deciso che valuteremo di nuovo la questione, in merito alle due ricreazioni che già attualmente ci sono. Detto questo, i ragazzi non sono ‘costretti’ nelle classi ma hanno libertà di movimento, se devono andare in bagno o a prendere la merenda, ovviamente da soli e non in gruppo.

Vogliamo evitare gli assembramenti, non solo a fronte della pandemia, ma anche per evirate inutili file. Sono tranquilla perché le scelte sono state prese dal Consiglio d’Istituto e sono in rapporto continuo con i rappresentati d’istituto. Quello che mi preme, lo ribadisco, è tutelare la salute dei miei studenti e del personale".

Maria Silvia Cabri