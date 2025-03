Interventi su cinquanta ponti. Investimenti per 17 milioni

Ammonta a 17 milioni nel quinquennio 2024-2029 l’intervento che la Provincia di Modena ha predisposto per la manutenzione dei ponti: interessati oltre 50 ponti con luce superiore a sei metri. Attualmente si sta intervenendo sul ponte Casa dell’Aglio sul torrente Mocogno lungo la sp 28 a Palagano (250mila euro), sul ponte di Spilamberto sulla provinciale 16 (2,4 milioni) e su quelli sulla provinciale 23 ponte di casa Poggioli sul fiume Secchia (500mila euro) e secondo stralcio dei lavori sulla sp 4 Ponte Fosso delle Chiuse a Fanano (450mila euro). Inoltre, è in corso il cantiere al ponte di Concordia sulla strada provinciale 8 (900mila euro). Sono, invece, già terminati i lavori di manutenzione straordinaria del ponte di Brandola e Ronco Vecchio sulla strada provinciale 33 in Comune di Polinago (700mila euro), i lavori sulla provinciale 30 al ponte Prugneto di Sestola e Pavullo (520mila euro), oltre ai lavori del ponte di casa Barbati in Comune di Palagano (350mila euro), i lavori sul ponte Cavo Rame sulla provinciale 7 per Vallalta e i lavori del ponte sul Fosso Sasso losco a Casona di Marano sulla sp4. Manutenzioni straordinarie riguardano poi i ponti lungo la strada provinciale 324 in Comune di Frassinoro (il pontaccio 350mila euro), il ponte di Savoniero sul torrente Dragone in Comune di Palagano e Montefiorino (700mila euro) lungo la provinciale 28, ed infine, sulla strada provinciale 569 sono in corso di manutenzione i ponti sul Fosso Schiaviroli, sul torrente Guerro e sul torrente Nizzola per 400mila euro. Inoltre, sono iniziati i lavori di manutenzione straordinaria al ponte sul fosso Cavo Lama lungo la sp 8 a Novi e sul ponte Pioppa sul Fiume Secchia a San Possidonio. A questi interventi si aggiungono 13 progetti in corso di completamento. I finanziamenti sono in gran parte coperti da decreti del Ministero Infrastrutture.

Alberto Greco