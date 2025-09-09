Interventi sulla statua di Agnini. Finanziati i lavori di restauro

Finale non scorda il suo più illustre concittadino, Gregorio Agnini, uno dei primissimi deputati socialisti al Parlamento dopo l’Unificazione d’Italia e primo presidente della Costituente dopo la Liberazione. Quest’anno ne ricorre l’80esimo della morte avvenuta il 5 ottobre 1945. Ma, a Finale il suo ricordo è legato soprattutto al suo impegno per il riscatto delle classi più povere e alla Fondazione dell’Associazione dei braccianti di Finale Emilia, prima cooperativa di lavoro della provincia modenese. Fu tra i fondatori del Partito Socialista Italiano nel 1882. La sua elezione al parlamento risale al dicembre 1890. L’amministrazione comunale per ricordare e valorizzare la figura di questo uomo intraprendente (il padre Tommaso, fu il fondatore della distilleria che ha dato origine alla Casoni Liquori) ha deciso di sostenere una serie di iniziative, alcune ancora in fase di definizione. La prima, in collaborazione con l’associazione Alma Finalis che ne promosso il ricordo, è il recupero dei bassorilievi e della sua statua inaugurata il 2 giugno 1960. "Insieme a questo restauro – spiega il vicesindaco Michele Gulinelli - viene finanziata, con uno stanziamento complessivo di 40mila euro, l’intera riqualificazione dell’area ai piedi del Castello delle Rocche, su cui sorge la statua". Verranno sistemati i muri perimetrali, le scalinate, la pavimentazione e si provvederà alla piantumazione di alcuni alberi in sostituzione di quelli abbattuti alcuni anni fa perché divenuti pericolosi.

Questo intervento – afferma Gulinelli – rappresenta il primo tassello della riqualificazione dell’intero asse viario che va dal Castello fino al Cimitero Monumentale, finanziata con 2,9 milioni di euro, la cui progettazione è in fase di definizione".

*Le celebrazioni, vista la complessità del programma che si sta allestendo non coincideranno esattamente con la data della morte, ma l’inaugurazione del programma sarà certamente già nel mese di ottobre. Rieletto per dieci legislature consecutive Agnini partecipò alla secessione dell’Aventino e interruppe ogni attività politica fino alla caduta della Repubblica Sociale Italiana, quando per breve tempo venne nominato presidente dell’amministrazione provinciale di Modena, prima di essere chiamato a presiedere, come membro più anziano, la prima seduta della Consulta Nazionale, il 25 settembre 1945.

Alberto Greco