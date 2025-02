"Interventi urgenti per riempire le buche nelle strade"

L’amministrazione comunale di Cavezzo ha avviato una serie di interventi urgenti per mitigare le criticità della viabilità locale, con particolare attenzione alle strade maggiormente degradate. I cantonieri e l’ufficio tecnico comunale sono intervenuti per ripristinare, almeno parzialmente, il manto stradale in alcune vie compromesse dalla presenza di buche. Per tamponare l’emergenza, sono stati utilizzati diversi materiali, tra cui asfalto a freddo, con l’obiettivo di riempire le buche e rendere la circolazione più sicura per i cittadini.

Il sindaco Stefano Venturini ha dichiarato: "Siamo consapevoli dello stato delle nostre strade e della necessità di interventi strutturali, ma al momento la mancanza di fondi rappresenta un ostacolo. Da anni la manutenzione stradale non è stata affrontata con un piano serio e ricorrente, e oggi ci troviamo a gestire una situazione ereditata di forte degrado. Perciò, abbiamo deciso di intervenire con soluzioni tampone per ridurre i disagi più gravi, utilizzando le risorse interne del Comune".

Gli interventi hanno riguardato via Casare, via Rebuttina, via San Luigi e via Pioppa.