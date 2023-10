Intervento di Risanamento del Lago del Parco Rio Gamberi, Partiti i Lavori

Ha preso il via nei giorni scorsi l’intervento di risanamento del lago più a valle del parco Rio Gamberi. Ad annunciarlo è l’amministrazione comunale, che spiega: "I lavori consisteranno nel ripristino della difesa della sponda destra del lago, che verrà realizzata in massi ciclopici. Saranno inoltre sostituite le piante a bordo lago. L’intervento avrà come oggetto anche lo scolmatore del bacino e altre zone delle sponde attualmente ammalorate. L’intervento, salvo imprevisti, si concluderà entro fine 2023, per 120.000 euro". Intanto il lago a monte, quello più piccolo, è al centro dell’attenzione per una "patina oleosa". Segnala un cittadino: "Il lago più piccolo frequentato da pescatori di ogni età e soprattutto da pensionati, risulta impraticabile a causa di questa patina oleosa che sembra quasi uno scarto industriale". Risponde a queste critiche lo stesso assessore ai lavori pubblici Matteo Ferrari: "Non è una patina oleosa, ma l’effetto della cosiddetta alga rossa. E’ un fenomeno che si presenta in estate, quando l’acqua non viene fatta defluire. Per permettere i lavori nel lago a valle abbiamo dovuto interrompere temporaneamente il deflusso dell’acqua. A ciò si uniscono le alte temperature".

m.ped.