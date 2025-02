"Intervento preventivo anche per le baby gang"

Una collaborazione, quella tra Comune, Caritas Diocesana, fondazione Cresci@mo, Istituto comprensivo 10 e scuole Fism, ha l’obiettivo di costruire il benessere sociale laddove sembra essere carente. Una rete di istituzioni che affianca la famiglia, per migliorare la situazione della povertà educativa in zona Crocetta-Sacca.

A presentare il progetto, tra gli altri, il vicedirettore di Caritas Diocesana, Federico Valenzano.

Valenzano, perché nasce questo protocollo? "Il protocollo è un punto di partenza. Propone un nuovo stile di lavoro, dove i cittadini non si limitano a delegare i loro problemi alle istituzioni, ma diventano co-costruttori di servizi contribuendo anche a migliorarli. Stiamo dando vita ad una tessitura di attività, alcune delle quali già attive, ma smettendo di lavorare frammentati: l’obiettivo è agire insieme, come cittadini attivi. Non è solo un punto di arrivo ma anche di partenza, visto che l’accordo è l’esito di tanti anni di cammino insieme a molti soggetti".

A che punto è il progetto? "Ci troviamo in una fase di ricerca e analisi dei soggetti presenti nel territorio Crocetta-Sacca, una fase di vera e propria raccolta delle idee che hanno gli utenti, quindi i bambini e le famiglie, dei servizi. Penso ad esempio alla qualità della mensa, alla presenza e alla qualità del doposcuola, al livello di integrazione percepito da chi non conosce bene l’italiano. A partire da questo vogliamo realizzare una rete che unifichi scuole, famiglie, servizi, Comune ed enti. Tra le attività c’è ad esempio un percorso di formazione per i genitori, chiamato ‘Genitolando’, dove si valorizzano i servizi territoriali per cercare risposte ai temi che possono toccare una famiglia, ad esempio l’alimentazione o l’affettività"

Si è scelto il territorio Crocetta-Sacca, perché? "Si tratta di quartieri che hanno la nostra attenzione già da tempo, zone sensibili in quanto dense di problemi ma anche di ricchezze, oltre che zone molto popolose".

Questione baby gang, il protocollo ha una funzione rispetto a quello allarmante fenomeno? "Il protocollo nasce in una logica preventiva, come insieme di azioni di contrasto alle disuguaglianze. Non si tratta di un’attività riparatoria, in risposta ad un’urgenza, ma di un intervento preventivo. Sono queste disuguaglianze che poi possono arrivare a generare fenomeni anche di devianza, tra i quali le baby gang. Non si tratta di un’attività riparatoria, di risposta ad una urgenza, ma di un intervento preventivo".

Ottavia Firmani