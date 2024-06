"Intervento richiesto dai residenti"

Modena est, tra viale XXII Aprile e viale della Resistenza, è stato realizzato un intervento volto ad aumentare la sicurezza di due attraversamenti pedonali e di una fermata bus, programmato da tempo. Su segnalazione di cittadini, l’Amministrazione ha riscontrato che tale divieto veniva frequentemente disatteso e quindi che, in prossimità degli attraversamenti e della fermata dell’autobus, venivano spesso lasciate auto in sosta abusiva, comportando rischi per l’attraversamento dei pedoni, poco visibili da parte dei veicoli in transito. Il provvedimento ha quindi la funzione di far rispettare il divieto già in essere garantendo ai pedoni sicurezza.