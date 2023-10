Intesa Comune Finale Emilia-Sacro Cuore: Poletti "Scuola Fondamentale"

Comune e Scuola dell’infanzia paritaria Sacro Cuore, ex asilo parrocchiale, hanno trovato un’intesa per proseguire la loro collaborazione. Il consiglio comunale ha approvato lo schema di convenzione con la parrocchia garantendo un sostegno economico analogo a quello dell’anno precedente, anche a fronte di una diminuzione del numero di iscritti. "La Scuola dell’infanzia Sacro Cuore – dice il sindaco Claudio Poletti – è un’istituzione fondamentale per la comunità e intendiamo sostenerla". La convenzione "favorirà la collaborazione tra le diverse offerte educative e formative, nel rispetto delle autonomie e delle identità pedagogiche, didattiche e culturali, della libertà di insegnamento, nonché della libertà di scelta educativa delle famiglie". Dall’altra, la scuola Sacro Cuore si impegna a rispettare i requisiti di legge per quanto riguarda il rapporto tra numero di insegnanti, sezioni e bimbi iscritti per sezione, riconoscendo il ruolo del coordinamento pedagogico di zona. Una commissione paritetica garantirà il rispetto della convenzione. Al.g.