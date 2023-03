Intesa Sanpaolo sostiene Opas: 15 milioni di euro per l’innovazione

Intesa Sanpaolo sostiene gli investimenti del Gruppo OPAS (Organizzazione Prodotto Allevatori Suini Soc. Cop. Agr.) grazie ad un articolato piano di finanziamenti complessivamente pari a 15 milioni di euro.

"OPAS è la più grande organizzazione di prodotto in Italia che gestisce il 12% della suinicoltura italiana, programmando e diversificando le forniture di filiera a favore delle richieste della distribuzione commerciale". L’attività è principalmente concentrata nella macellazione e vendita di suini conferiti dai soci che provengono da Lombardia, Emilia-Romagna, Piemonte, Veneto e Marche. Lo stabilimento localizzato a Carpi, che fa capo all’azienda, ha una superficie di 90.000 mq con una capacità di stoccaggio di circa 1.900 tonnellate di carne. Nello stabilimento sono impiegate 700 persone con evidente impatto sull’indotto economico e sociale del territorio. Nel 2022 il Gruppo OPAS è stato finanziato complessivamente per 15 milioni di euro da Intesa Sanpaolo. Valerio Pozzi, amministratore delegato di OPAS dichiara che "in un periodo come l’attuale dove i costi di produzione si sono impennati pericolosamente, il supporto di Intesa Sanpaolo è vitale per garantire non solo l’occupazione delle 700 famiglie dei nostri lavoratori e un futuro ai nostri soci allevatori, ma anche per supportare ulteriormente le innovazioni di prodotto sostenibile ed il risparmio energetico" .

Massimiliano Cattozzi, responsabile Direzione Agribusiness Intesa Sanpaolo sottolinea: "L’obiettivo condiviso è di consentire un ulteriore miglioramento dal punto di vista della sostenibilità, dell’ottimizzazione delle risorse e dell’indipendenza energetica".