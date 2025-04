"Intitolare largo Olimpico al cavalier Nelso Muzzarelli"

Una mozione per l’intotolazione dell’attuale Largo Olimpico di Serramazzoni a ’Largo Cav. Nelso Muzzarelli 1923-2004’ è stata presentata al sindaco da Francesco Spatafora, consigliere comunale della Lista Civica Serramazzoni.

"L’iniziativa – spiega - vuole rendere omaggio alla figura del Cavaliere Nelso Muzzarelli, più volte sindaco di Serramazzoni, personalità di spicco della comunità locale. La toponomastica di un Comune non è solo una questione burocratica: rappresenta un forte legame con la storia e l’identità del territorio. Con questa mozione vogliamo celebrare la memoria di un uomo che ha dedicato la sua vita al servizio della nostra comunità con lungimiranza, passione e grande rispetto per le istituzioni. La mozione -continua - sottolinea il valore commemorativo evidenziando il suo impegno politico e amministrativo, che si è sviluppato tra il 1952 e il 1975. Durante il suo lungo mandato, Muzzarelli ha contribuito in modo significativo alla crescita del comune, lasciando un’impronta indelebile nella storia di Serramazzoni. La nostra comunità – aggiunge Spatafora -deve nutrirsi del proprio passato per costruire il futuro. Il Cavaliere Muzzarelli ha incarnato i principi di disciplina e onore che dovrebbero guidare chiunque ricopra incarichi pubblici. Intitolargli un luogo simbolico come Largo Olimpico significa riconoscere il valore del suo operato e trasmettere alle nuove generazioni il senso di appartenenza e responsabilità civica".

Il comune di Serramazzoni non ha una strada o uno spazio pubblico dedicato al cav. Nelso Muzzarelli, uomo simbolo della politica cittadina dal dopoguerra ad oggi. Fu eletto sindaco per cinque mandati consecutivi nell’arco di 23 anni, sempre alla guida di monocolori dell’allora Democrazia Cristiana. E lo fu anche per il sesto mandato, ma si dimise per motivi politici interni al partito. Nelso Muzzarelli per 40 anni fu agente del Consorzio Agrario, riferimento per tutti i contadini della zona, e ricoprì la presidenza del Consorzio intercomunale del Dragone. Rinunciò a candidature e a incarichi di prestigio a livello nazionale all’interno della sua fazione politica. Ai personalismi antepose il bene di una intera comunità.

w.b.