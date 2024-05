Intossicazione a scuola: attesi i risultati del test

Ancora non sono arrivati i risultati dei test sui pomodorini di tipo ciliegino che hanno causato nei giorni scorsi intossicazioni tra centinaia di bambini delle scuole elementari di Modena e non solo. Infatti il Ministero dell’Agricoltura è in attesa dei risultati delle analisi effettuate sui pomodori posti sotto sequestro dai Nas, dopo l’ispezione effettuata all’interno delle scuole elementari Galilei ed Emilio Po. I genitori dei piccoli che hanno accusato sintomi dall’assunzione del prodotto hanno chiesto infatti spiegazioni circa l’accaduto e soprattutto preteso di sapere quali fossero i prodotti potenzialmente ‘incriminati’ e ingeriti dai propri figli. Ci vorrà ancora qualche tempo, però, per capire cosa possa aver causato i sintomi negli studenti. Il prodotto era stato distribuito nelle scuole nell’ambito del programma finanziato dall’Unione Europea "Frutta e Verdura nelle Scuole" e promosso dal Ministero.

I pomodorini solo a Modena avevano provocato un’intossicazione alimentare a 132 bambini e 7 insegnanti delle elementari Galilei ed Emilio Po: due bimbi erano finiti in ospedale.

La sintomatologia si era presentata con una latenza molto breve rispetto al consumo (15-30 minuti) ed era stata caratterizzata da nausea e vomito. A distribuire il prodotto, a seguito dell’assegnazione dell’appalto, la Cooperativa agricola Kiwi Sole di Bologna che aveva spiegato come i pomodorini provenissero dalla Sicilia e come l’azienda avesse subito attivato gli accertamenti necessari a far luce sull’accaduto.