Intrighi e alta finanza nel libro d’esordio di Gozzoli

Astrid, giovane e brillante avvocatessa italiana, talento della City londinese, scopre che la banca d’affari di cui lo studio legale per cui lavora dovrebbe garantire la reddittività è, in realtà, al fallimento. Peraltro, si accorge che qualcuno sta truccando i bilanci.

Spinta dal desiderio di risalire alla verità, si ritrova coinvolta nell’intrigo pericoloso dell’alta finanza, dove vale soltanto la legge del denaro. Questo, in estrema sintesi, è lo sfondo che contraddistingue "Intrigo nella City", il romanzo d’esordio della savignanese Cecilia Gozzoli, avvocato con studi in Italia e a Londra, ovvero proprio nella "City" che ha descritto nella sua opera prima. Gozzoli ha presentato il suo libro la scorsa settimana al Rotary Club di Vignola – Castelfranco – Bazzano, introdotta da Marina Biagioni (a sinistra) e Vittoria Maiocco (al centro). Presente alla serata anche la vicesindaca di Vignola, Anna Paragliola, che ha invitato Gozzoli a presentare il suo libro anche in una occasione pubblica. Un libro sicuramente interesssante che abbraccia mondi diversi che si toccano e si intersecano creando un mix gradevole per il lettore.

m.ped.