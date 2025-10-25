Intrigo internazionale e minacce a don Mattia Ferrari, a processo informatico: “Aveva accesso a dati Frontex”

Modena, 25 ottobre 2025 – Ha nome e cognome ‘influenti’ e per lui il 5 novembre si celebrerà la prima udienza del processo in tribunale a Modena. Parliamo del presunto autore delle gravi e note minacce al sacerdote modenese don Mattia Ferrari, il cappellano che era a bordo di Mediterranea Saving Humans. Infatti grazie a delicate indagini l’autore è stato identificato in Robert Brytan, dirigente informatico collegato a Frontex, come fa sapere Avvenire. "Non parliamo di un semplice profilo anonimo, ma di una persona con accesso a banche dati riservate di un’agenzia europea. L’Europa deve fare piena luce", ha affermato in merito l’eurodeputato dem Sandro Ruotolo riferendosi alle ricostruzioni, secondo le quali sarebbe questo il nome dietro l’account @rgowans.

Infatti, come noto don Mattia Ferrari presentò denuncia ad agosto del 2021 nei confronti dei gestori ed utilizzatori di due account Twitter che lo ‘additavano’ come nazista. Ignoti sugli account twitter ‘Migrants rescue watch @rgowans’ e ‘Caroline Framptn @Up_Yours_Haftar’ in più occasioni si erano infatti rivolti al prete equiparandolo ai "nazisti e comunisti assassini" e alla "mafia italiana quale sostenitore del traffico di esseri umani". La procura aveva chiesto l’archiviazione del caso, ritenendo quelle minacce forse legate alla mafia libica "prive di rilevanza penale".

Il gip, però, aveva accolto l’opposizione alla richiesta di archiviazione avanzata dall’avvocato di don Mattia, disponendo nuove indagini. "Finalmente il processo per i gravi attacchi social a don Mattia Ferrari – commenta il legale del don, avvocata Francesca Cancellaro –. Il prossimo 5 novembre si celebrerà la prima udienza a Modena del processo penale nei confronti del titolare dell’account @rgowans. Si tratta di un primo importante risultato ottenuto dopo una richiesta di avocazione, una richiesta di archiviazione, una richiesta di prosecuzione delle indagini, la richiesta di emettere un ordine di indagine europeo e numerosi ulteriori passaggi procedurali. Un percorso a ostacoli in cui abbiamo creduto in questi anni e che alla fine ci ha permesso di identificare il titolare dell’account – afferma ancora il legale –. La portata della vicenda va evidentemente oltre il caso di don Mattia Ferrari, come testimonia l’interesse e l’allarme che l’account @rgowans suscita a livello nazionale e internazionale, anche per la sua capacità di diffondere contenuti ufficiali e riservati relativi ai rapporti tra Italia e Libia".

Infatti l’europarlamentare Ruotolo ha sottolineato: "Non è solo una vicenda di minacce personali ma un caso che riguarda la trasparenza e la sicurezza dell’Unione" e, per questo, ha presentato un’interrogazione alla Commissione europea per chiedere chiarimenti immediati sui rapporti tra Frontex e i suoi fornitori informatici, e sulle misure adottate per proteggere i dati sensibili e prevenire abusi.

L’indagato, di origine polacca ma residente in Germania, sarebbe appunto un dirigente informatico di una società con accesso all’archivio riservato di Frontex, l’Agenzia europea per il controllo delle frontiere. "Finalmente si aprirà il processo contro chi negli anni passati ha minacciato le ong che salvano i migranti nel Mediterraneo, a partire dal cappellano di Mediterranea don Mattia Ferrari" afferma Nicola Fratoianni di Avs.