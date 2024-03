"Inutile continuare,. Genny ne sapeva molto più di me"

Genny è una diciottenne cinese che lavora presso un rinomato ristorante in zona. Frequenta l’ultimo anno di scuola ma, nel suo tempo libero, "piuttosto che perdere tempo", preferisce lavorare. "È la nostra mentalità che me lo impone", mi disse la prima volta che ebbi modo di chiederle come mai, così giovane, servisse ai tavoli.

E’ nata in Italia ma è intrisa di una cultura originaria che inneggia a strada maestra del proprio cammino. Dai vispi occhi a mandorla, sogna un bravo ragazzo accanto, "uno di quei pochi che non si drogano magari" (che tristezza!) e ama il dialogo, praticandolo con il sorriso.

Non frequenta i social e, sarà un caso, i suoi modi svelano delicatezza e profondità d’animo.

Nella sua frizzante curiosità adolescenziale, pone tante domande, soprattutto quando le rivelo il mio lavoro e la passione che ho per la scrittura che mi porta a incontrare ragazzi in tutta Italia. "Cosa ti chiedono?" mi disse, al proposito, nell’ultimo incontro fra una pietanza e l’altra. Era tardi, c’erano solo altre due coppie nel ristorante. Con un cenno di approvazione del suo datore di lavoro, la invito a sedersi insieme a me ed alla mia compagna per qualche minuto.

"Se credo in Dio è la domanda più gettonata quando leggono ciò che ho scritto". Non appare stupita ma mi interroga sulla risposta.

"Spiego agli studenti che ci credo ma anche che non sono un prete bensì un poliziotto che, nel dolore, ha raccontato, in un libro, una storia impregnata di una spiritualità tutta mia". Mi osserva attonita. Poi si apre: "I miei nonni sono cristiani ma io sono atea. Ciò nonostante, ho la sensazione che c’è qualcosa di più grande dentro e fuori di me". Non mi meraviglia il suo sentire. Continua: "Non mi interessano le religioni ma credo che dovrei fare qualcosa di più verso il prossimo". Sorridendo aggiunge: "Per ora, però, il bene continuo a praticarlo solo per me". Al suo sorriso rispondo in silenzio con il mio. Aveva detto tutto lei.

Poi mi chiede: "E tu come lo immagini Dio?". Parafrasai una citazione all’interno del mio libro: "Come un immenso filo conduttore che collega innumerevoli particelle di energia". E lei: "Quelle particelle siamo noi vero? Tutte unite?". Era inutile continuare a risponderle, Genny ne sapeva più di me.

Salvatore Blasco