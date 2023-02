Investe una donna in bici e scappa ’Pirata’ individuato in pochi minuti

E’ stato individuato a tempo di record dagli agenti dell’Infortunistica della Polizia locale l’uomo di 63 anni che ieri pomeriggio dopo aver investito una ciclista si è dato alla fuga senza prestarle soccorso. Erano circa le 17 quando, in via Catellani, una Lancia proveniente da viale Peruzzi e diretta verso piazzale Ramazzini, a livello delle strisce pedonali ha urtato una donna di 73 anni che in sella alla sua bicicletta stava attraversando la strada, provenendo dal cimitero per immettersi in via San Francesco. (foto concessa da Voce) Il conducente ha investito la donna sul passaggio pedonale, impattando con la ruota posteriore lato sinistro della due ruote. La ciclista è caduta sbattendo la testa: sul posto è giunta l’ambulanza che l’ha trasportata all’ospedale Ramazzini ma per fortuna non ha riportato lesioni grave. L’infortunistica della Polizia locale ha attivato immediatamente le indagini e grazie alla testimonianza di due ragazzi che avevamo visto marca e modello della macchina e alle immagini del servizio di video sorveglianza, è riuscita in poco tempo a risalire al pirata della strada che è stato denunciato per fuga e omissione di soccorso.

m.s.c.