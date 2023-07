Investì e uccise due motociclisti: a giudizio

Era il 14 giugno del 2021 quando due coniugi di Castelnuovo Rangone erano saliti in Appennino in sella alla propria Harley per sfuggire al caldo. La gita in montagna, però, al bivio tra via Giardini e l’Estense, ai Baldaccini di Pavullo si trasformò in tragedia. I due, infatti, 62 e 61 anni, furono travolti da un camion mentre percorrevano la Nuova Estense. Entrambi morirono sul colpo. Ieri l’autista del mezzo pesante è stato rinviato a giudizio per omicidio stradale. "L’avvocato Benedetta Gabrielli ed io – afferma il legale Enrico Fontana, che assiste la famiglia delle vittime – siamo soddisfatti, gli approfondimenti che il giudice aveva disposto, dando incarico al consulente tecnico, a nostro avviso hanno mostrato la fondatezza della tesi d’accusa: il camionista non si sarebbe fermato allo stop e questa violazione macroscopica colposa è il nesso casuale con il verificarsi dell’incidente. Anche se la moto avesse rispettato il limite di velocità dei cinquanta chilometri orari – conclude il legale - il sinistro si sarebbe comunque verificato". L’udienza è fissata per il prossimo 16 gennaio.