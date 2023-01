Investì e uccise un anziano: automobilista patteggia 8 mesi

Era il tardo pomeriggio del 9 novembre del 2021 quando padre e figlio erano stati falciati da un’auto mentre attraversavano la strada l’uno accanto all’altro, sulle strisce pedonali all’altezza della rotatoria di via Canaletto Sud, all’incrocio con viale Gramsci. Il padre, il 76enne Gino Antonio Marone era morto sul colpo mentre il figlio 46enne aveva riportato ferite lievi. Ieri il conducente 40enne che si trovava alla guida di quella Fiat Freemont piombata sui due uomini ha patteggiato otto mesi di carcere; pena sospesa. L’automobilista, un amministratore di condominio, non si era accorto purtroppo della presenza delle vittime sul passaggio pedonale, essendo – come illustrato nella consulenza tecnica - vicinissimo all’immissione della rotatoria. L’incidente era avvenuto intorno alle 18 e padre e figlio erano stati investiti mentre si dirigevano alla Coop, che si trovava a qualche decina di metri dal punto dell’impatto. I sanitari, subito giunti sul posto, avevano provato per interminabili minuti a rianimare l’anziano ma, purtroppo, per l’uomo non c’era stato nulla da fare: troppo grave il trauma riportato alla testa nel violento impatto con l’asfalto. Sul luogo del dramma erano accorsi anche la figlia della vittima insieme al nipote. Ieri il conducente ha patteggiato la pena. La famiglia della vittima è stata nel frattempo risarcita.