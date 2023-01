Investì e uccise un ciclista: patteggia

Mentre si trovava alla guida di un autocarro, travolse un ciclista a Castelnuovo Rangone. La vittima, un modenese di 67 anni morì dopo sei lunghi mesi di agonia, trascorsi in un letto d’ospedale. Il conducente del mezzo, un 31enne modenese, difeso dall’avvocato Francesco Maienza ha patteggiato la pena a sei mesi di reclusione per il reato di omicidio stradale. Erano passate da poco le 7 del mattino del 26 ottobre del 2021 quando l’imputato, alla guida di un autocarro fiat Iveco stava percorrendo strada Castelnuovo Rangone, in direzione Castelnuovo. All’improvviso aveva travolto la vittima, che stava percorrendo la strada sul ciglio destro della carreggiata in sella alla propria bicicletta. Nell’incidente la vittima aveva riportato gravissime lesioni, per una prognosi di novanta giorni ed era stata trasportata in condizioni critiche in ospedale. Dopo un lungo ricovero a Baggiovara, però, il 67enne era deceduto. Al conducente, finito a processo per omicidio stradale è stata contestata la colpa, avendo perso il controllo del mezzo per poi, appunto, travolgere il ciclista. La vittima morì il 9 marzo dello stesso anno, a sei mesi dall’incidente. La famiglia dell’uomo, ovvero il fratello, è stata risarcita.