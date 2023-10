Investì e uccise un ventenne, a processo

Insieme all’amico aveva noleggiato una bicicletta, per evitare di guidare dopo una nottata trascorsa in discoteca. Matteo Cassola, 20 anni di Castelfranco Emilia, era stato però travolto e ucciso da un’auto guidata da un 40enne ubriaco. Il suo migliore amico, invece, Samuele G., stessa età, era rimasto ferito a un braccio. La tragedia si era verificata a Gallipoli, in provincia di Lecce, il primo agosto del 2021 dove i due amici si erano recati in vacanza. Ieri l’automobilista che investì e uccise il ventenne modenese, un 42enne è stato rinviato a giudizio per omicidio stradale: la prima udienza si svolgerà il 22 gennaio 2024, davanti al giudice Malagnino del Tribunale di Lecce. Erano circa le 4 di quella terribile domenica d’agosto quando era avvenuta la tragedia. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri della Compagnia di Gallipoli, i due ragazzi erano stati tamponati mentre si dirigevano verso il centro, percorrendo via Zacà, in sella a due bici prese a noleggio appunto. Per il 20enne, a seguito del violento impatto, non c’era stato nulla da fare. La famiglia di Matteo Cassola è assistita da Giesse Risarcimento Danni, gruppo specializzato nella tutela dei familiari delle vittime della strada. "Nell’udienza precedente l’avvocato della difesa, in accordo con il pubblico ministero, aveva proposto un patteggiamento sulla base di un presunto concorso di colpa della vittima – spiega Michele De Bona, responsabile della sede di Giesse a Modena – Patteggiamento che il giudice, però, grazie anche alle obiezioni sollevato dal nostro legale fiduciario, aveva rifiutato. Era stato appurato in sede di sopralluogo e di operazioni peritali, infatti, che entrambi i velocipedi fosse dotati di catadiottri rossi sul parafango posteriore e di quelli gialli sui pedali che, di fatto, ne consentivano la rilevazione e l’avvistamento, come peraltro affermato dallo stesso ctu".

Secondo la relazione del consulente del pm, i catarifrangenti posteriori e dei pedali, presenti sulle bici dei due amici, avrebbero consentito in ogni caso l’avvistamento a sufficiente distanza dei ciclisti. I ragazzi, inoltre, erano appena partiti in fila indiana dallo spiazzo davanti al ristorante e non si trovavano nemmeno sulla carreggiata. "Le cause dell’incidente – continua De Bona, di Giesse – non sono da ricercare nell’illuminazione dei velocipedi evidentemente, ma nel fatto che l’automobilista guidava a una velocità di circa 105 chilometri orari, di gran lunga superiore al limite consentito su quel tratto (50 kmh) e con un tasso alcolemico nel sangue pari a 1,24 gl. Se avesse rispettato il Codice della strada, con ogni probabilità, il ragazzo sarebbe ancora vivo. Attendiamo ora l’inizio del processo". Quella notte il 40enne, alla guida di una Suzuki viaggiava nella stessa direzione di marcia delle vittime, travolse in pieno i ragazzi.

Valentina Reggiani