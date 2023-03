Investì un connazionale Patteggia una pena di un anno e dieci mesi

Era finito in carcere per lesioni personali gravissime, dopo aver investito un 42enne marocchino in via Madrid, a Sassuolo. L’episodio era accaduto a giugno dello scorso anno. Ieri l’uomo, un 35enne di Sassuolo ha patteggiato la pena ad un anno e dieci mesi. L’episodio era accaduto appunto la notte tra il 17 e il 18 giugno. Inizialmente si era ipotizzata una sorta di regolamento di conti: il 35enne aveva investito con la propria Opel Astra il ‘rivale’ per poi darsi alla fuga e, una volta rintracciato dai carabinieri, era finito in manette. Il marocchino, invece, era finito in ospedale con fratture in più parti del corpo e gravissime lesioni ad un piede. Nel corso delle indagini è emerso però come in realtà i due non si conoscessero e come l’investitore avesse precedentemente litigato con un altro straniero.