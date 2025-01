"Investimenti, scuole e asili al primo posto"

Nessun aumento dei tributi e investimenti sulle scuole e le manutenzioni. Si presenta con queste caratteristiche il bilancio di previsione 2025 approvato nel corso dell’ultimo consiglio comunale. A illustrarlo è la stessa amministrazione comunale, che puntualizza: "Si tratta, naturalmente, di un bilancio che chiude in pareggio finanziario con oltre 26 milioni di entrate e altrettanti di spesa. Le aliquote dell’addizionale comunale Irpef rimangono immutate rispetto all’anno precedente, con una soglia di esenzione a 12mila euro, tre scaglioni di reddito, e l’aliquota più alta (0,80) applicata solo ai redditi superiori ai 50mila euro. Tra l’altro, su questo fronte, continua l’impegno nel recupero dell’evasione che, nel 2024, ha portato nelle case comunali 539mila euro tra Imu, Tari e tributi minori non pagati. Tra le spese correnti previste per il 2025, segnaliamo i 141mila euro destinati alla manutenzione delle strade, i 270mila euro per la manutenzione del verde pubblico e i 220mila euro per i servizi cimiteriali.

I trasferimenti all’Unione Terre di Castelli superano i 6 milioni e 300mila euro, con un incremento rispetto al 2024 di 32mila euro destinato al potenziamento del sostegno educativo. Nel 2026 e nel 2027 è previsto un ulteriore aumento dei trasferimenti per la realizzazione delle opere di urbanizzazione del futuro polo socio-sanitario, e per la realizzazione del secondo stralcio della palestra del Poggio. Quanto agli investimenti, le scuole sono al primo posto: previsti investimenti per la scuola primaria Calvino (adeguamento antincendio e ristrutturazione degli spogliatoi della palestra), le Barozzi (manutenzione straordinaria delle coperture), l’asilo nido Cappuccetto rosso (rifacimento infissi del salone e il progetto per il raffrescamento) e le scuole d’infanzia Rodari (rifacimento dei servizi igienici e del terminale di produzione dei pasti). Nel 2025 verranno anche realizzati i progetti vincitori del Bilancio partecipativo 2024 e saranno sistemate le canaline in Corso Garibaldi e la fontana di via Portello.

Saranno, infine, rifatti asfalti per ben 250mila euro". La sindaca Emilia Muratori commenta: "La manovra del Governo Meloni chiede ulteriori sacrifici ai Comuni. Come Amministrazione, comunque, proprio per sostenere la nostra comunità abbiamo lavorato per non ritoccare i tributi comunali. Segnalo, tra l’altro, un piccolo incremento nelle entrate da addizionale Irpef, segno di una vivacità economica di questo territorio".

Marco Pederzoli