"Investire sui giovani per uscire dalla crisi"

Si è svolta ieri la 17esima edizione del Premio ’Prof. Cirillo Mussini’, in memoria del presidente del Gruppo Concorde scomparso nel 2007, uno dei player di riferimento del settore ceramico. Alla presenza del Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, Prof. Carlo Adolfo Porro, sono state consegnate tre borse di studio a laureandi in Ingegneria che si sono particolarmente distinti nel loro percorso accademico: Giacomo Zanella laureando magistrale in Ingegneria Meccanica, Giorgio Previdi laureando magistrale in Ingegneria dei Materiali e Noè Bruni laureando magistrale in Ingegneria Gestionale, tutti impegnati in ricerche di interesse industriale e in grado di migliorare il processo produttivo, l’ambiente e le caratteristiche proprie del materiale ceramico.

Un riconoscimento che, come ha evidenziato il presidente del Gruppo Concorde, Luca Mussini, "testimonia la fiducia che il nostro Gruppo ha sempre riposto nei giovani, valorizzandone le potenzialità".

Una fiducia ben riposta: tutti i ragazzi premiati nelle passate edizioni, infatti, hanno trovato collocazione nel mondo del lavoro, alcuni anche presso aziende del Gruppo stesso.

"Servono i talenti per uscire dalla crisi - ha spiegato Federico Curioni, consigliere del Gruppo Concorde – "Oggi, più di ieri, è necessario investire su giovani preparati e talentuosi. Il settore manifatturiero vive, oggi, un momento difficilissimo, conseguenza dell’impatto dei costi energetici, delle materie prime che spesso sono importate da paesi lontani. Una delle risposte in grado di superare le difficoltà è la capacità di fare innovazione e ricerca scientifica in modo congiunto tra il mondo dell’impresa e il mondo universitario. Si è aperto un ciclo economico nuovo, dove i nuovi assetti geopolitici mondiali stanno influenzando profondamente le strategie delle nostre aziende. Il livello delle competenze e conoscenze specifiche necessarie per muoversi in questo contesto complicato è molto elevato e richiede una forte sinergia tra le competenze e le esperienze proprie delle persone "sinior" con l’energia, l’entusiasmo e la familiarità con le nuove tecnologie, a partire da quelle digitali, proprie delle nuove generazioni".

Il tributo a Cirillo Mussini riguarda anche il suo impegno professionale come medico e primario di reumatologia al Policlinico di Modena. Ogni anno vengono infatti assegnati premi di studio per la ricerca in campo reumatologico dall’ALCRI di Saronno (Varese), associazione di cui il prof. Mussini era stato co-fondatore.

Laura Corallo