Investire sullo sport fa bene al turismo

Accelerare sul turismo sportivo. E’ ciò che chiede Assoturismo Confesercenti Modena, analizzando i risultati della ricerca realizzata insieme al Centro Studi Turistici sul trend dei flussi legati agli eventi sportivi. Il tema è stato sviluppato nel corso dell’incontro che si è tenuto ieri a Pavullo promosso proprio da Assoturismo Confesercenti. Emerge infatti come il 19,8% dei turisti nel 2022 abbia scelto di trascorrere le vacanze in Italia all’insegna dell’attività sportiva, con arrivi nei primi sette mesi del 2023 in crescita sia a Modena città (+25%) che in Appennino (+1%). "I dati ci dicono che gli eventi sportivi sono possibili catalizzatori di turisti e quindi, anche nel nostro territorio, è necessario investire in questi ambiti per rendere la provincia di Modena e l’Appennino più attrattivi a livello nazionale ed internazionale - sostiene Gabriella Gibertini, Presidente di Assoturismo Confesercenti Modena -. La nostra montagna, in particolare, si presta per una serie di elementi favorevoli quali il clima, il paesaggio, le eccellenze enogastronomiche, gli importanti giacimenti storico-culturali. Abbiamo in questo territorio già diverse occasioni per proporre una vacanza all’insegna dello sport, ma dobbiamo organizzare meglio l’offerta e la promozione. Dobbiamo soprattutto investire in nuovi impianti sportivi, che siano anche accessibili ai diversamente abili. Solo così potremo essere più attrattivi e potremo quindi internazionalizzare l’offerta turistica". Secondo lo studio, il turismo estivo si conferma uno dei settori in più rapida crescita: dai 580 mld di dollari a livello mondiale nel 2022, è arrivato a valere nel 2023 oltre 680 miliardi. Nel nostro Appennino, in particolare, si è registrato un lieve incremento degli arrivi a fronte di una flessione dei pernottamenti (-2,3%). A far sorridere sono gli arrivi dall’estero, cresciuti del 23% in un anno, che però rappresentano ad oggi circa l’8% dei flussi in montagna.

r.p.